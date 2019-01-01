Гай Ричи снимет новый триллер с Джейсоном Стэтхемом

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Джейсон Стэтхем /Getty Images

Пока идет работа над новой лентой Гая Ричи Джентльмены, которая выйдет в 2020-ом, уже стало известно о следующем проекте режиссера, который получил название Осторожность. Однако главная новость в том, что ведущую роль в нем исполнит актер Джейсон Стэтхем, которого постановщик снимал в своих первых лентах.

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Осторожность будет основана на французском фильме Инкассатор 2004-го года, где речь шла о человеке, который начал работать на инкассаторской службе, зная, что при последних ограблениях не выжил никто из его предшественников. Вот только сам главный герой спокоен и преследует свою цель.

"Не терпится вдохнуть жизнь в эту историю и поработать с Джейсоном, пока у него колени не отказали", - отметил сам Гай Ричи.

Напомним, что новый фильм Ричи Джентльмены выйдет в прокат 13 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что опубликованы первые кадры из Джентльменов Гая Ричи