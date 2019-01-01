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Новое немецкое кино 2019 /Пресс-служба

10 октября в Украине стартует ежегодный фестиваль "Новое немецкое кино". В программу киносмотра, который проводится Goethe Institut в Украине совместно с компанией "Артхаус Трафик", в этом году вошли пять фильмов.

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Фестиваль открывает музыкальный байопик "Гундерманн". Фильм Андреаса Дрезена рассказывает о жизни, любви и творчестве Герхарда Гундерманна, простого оператора экскаватора, который начал писать песни и стал рок-звездой в Восточной Германии. На родине лента Дрезена получила пять премий Deutscher Filmpreis: за лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль, сценарий, художника-постановщика и костюмы.

Премьера новой работы Фатиха Акина, ленты "Золотая перчатка", состоялась в рамках конкурсной программы Берлинского кинофестиваля, где шокирующий триллер претендовал на "Золотого медведя". Фильм рассказывает о серийном убийце Фрице Гонке, который жил в Гамбурге и находил себе жертв среди проституток в одноименном местном пабе. По словам кинопрессы, лента Акина "закрывает тему серийных убийц в кино".

"Работа без авторства" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка - драма, основанная на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера. Детство Рихтера пришлось на нацистские года, что повлияло не только на его жизнь, но и на его творчество. Премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля, где она была отмечена премией молодежного жюри. Фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу.

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Фантастическая драма "В моей комнате" - новая работа от лауреата Серебряного медведя Берлинале Ульриха Келера. Главный герой фантастической драмы "В моей комнате" - фрилансер, у которого мало денег, но много свободного времени. Он несчастен, но не думает о другой жизни. Однажды он просыпается и понимает, что человечество исчезло с лица земли. Премьера ленты прошла в рамках программы "Особый взгляд" прошлогоднего Каннского кинофестиваля.

В 2019 году столетний юбилей празднует легендарная немецкая школа архитектуры Баухауз. Документальный фильм "Дух Баухауза" Нильса Больбринкера и Томаса Тильша, созданный в рамках мультимедийного проекта к годовщине, расскажет о колоссальном влиянии художественного движения на современный вид нашего мира.

"Новое немецкое кино" - один из старейших киносмотров в Украине, которые представляют кинематограф своей страны. Фестиваль проходит в Киеве с 10 по 16 октября в кинотеатре "Жовтень" при поддержке официального партнера ProCredit Bank. Также показы традиционно пройдут в Мариуполе, Харькове, Днепре, Львове, Черновцах и Одессе, даты и места проведения уточняются. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Ранее сообщалось о том, что Роберт Дауни-младший не получит заветный Оскар