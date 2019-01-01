Огонь, вода и камеры: Опубликован свежий кадр со съемок Аватара 2

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Аватар /Flickr

В данный момент вовсю кипит работа над второй частью одного из самых кассовых фильмов всех времен Аватар. На официальных страничках ленты появилась фотография со съемок. На ней запечатлен стоящий с камерой по колена в воде режиссер Джеймс Кэмерон, которого окружает съемочная группа и пылающий огонь. Вокруг павильона расположен хромакей (зеленый экран).

Wave machines, blazing fire, and @JimCameron wielding a 3D camera — just another day on the set of the Avatar sequels!



Thanks to producer @JonLandau for capturing the photo. Be sure to follow him for future sneak peeks. 👀 pic.twitter.com/MxuPlOIQ3e — Avatar (@officialavatar) 2 октября 2019 г.

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Сюжет второго Аватара пока не раскрыт, однако известно, что его события развернуться спустя несколько лет после оригинала, у Нейтири и Джейка уже родится дочь, а жители Пандоры снова будут сражаться с людьми, которые хотят захватить их планету.

Напомним, что премьера фильма Аватар 2 назначена на 16 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Кэмерон обрадовался победе Мстителей над Аватаром