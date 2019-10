Огонь, вода и камеры: Опубликован свежий кадр со съемок Аватара 2

В данный момент вовсю кипит работа над второй частью одного из самых кассовых фильмов всех времен Аватар. На официальных страничках ленты появилась фотография со съемок. На ней запечатлен стоящий с камерой по колена в воде режиссер Джеймс Кэмерон, которого окружает съемочная группа и пылающий огонь. Вокруг павильона расположен хромакей (зеленый экран).

Wave machines, blazing fire, and @JimCameron wielding a 3D camera — just another day on the set of the Avatar sequels!



Thanks to producer @JonLandau for capturing the photo. Be sure to follow him for future sneak peeks. 👀 pic.twitter.com/MxuPlOIQ3e