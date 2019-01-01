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Огонь, вода и камеры: Опубликован свежий кадр со съемок Аватара 2

Блокбастер выйдет в 2021-ом году
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Аватар
Аватар
/Flickr

В данный момент вовсю кипит работа над второй частью одного из самых кассовых фильмов всех времен Аватар. На официальных страничках ленты появилась фотография со съемок. На ней запечатлен стоящий с камерой по колена в воде режиссер Джеймс Кэмерон, которого окружает съемочная группа и пылающий огонь. Вокруг павильона расположен хромакей (зеленый экран).

 

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Сюжет второго Аватара пока не раскрыт, однако известно, что его события развернуться спустя несколько лет после оригинала, у Нейтири и Джейка уже родится дочь, а жители Пандоры снова будут сражаться с людьми, которые хотят захватить их планету.

Напомним, что премьера фильма Аватар 2 назначена на 16 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Кэмерон обрадовался победе Мстителей над Аватаром

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