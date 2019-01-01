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Надежда на будущее: Вышел свежий трейлер нового Терминатора

Ленту можно будет увидеть уже в конце октября
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Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
/Flickr

За месяц до выхода долгожданного блокбастера Терминатор: Темные судьбы студия Paramount подогрела ожидание зрителей новым трейлером. Ролик выпущен на испанском языке и позволяет взглянуть на историю с другой стороны.

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В трейлер ясно дается понять, что вся надежда на будущее человечества уже возложена не на ветеранов франшизы в лице Терминатора в исполнении Шварценеггера и Сары Коннор, а на Дани Рамос. Как раз за ней и приходит робот-убийца.

Премьера фильма Терминатор: Темные судьбы состоится 31 октября.

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер забавно поиздевался над Сталлоне и Рэмбо 5

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Терминатор трейлер Терминатор: Темные судьбы боевик блокбастер экшен Арнольд Шварценеггер Все теги
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