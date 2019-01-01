Вышел эффектный трейлер экшен-фильма King’s man: Начало

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King’s man: Начало /Скриншот с YouTube

В Сети появился новый полноценный трейлер боевика King’s man: Начало, который станет первым спин-оффом серии Kingsman от режиссера Мэттью Вона, и расскажет о том, с чего начиналась работа секретной службы. Главные роли в нем сыграли Мэттью Гуд, Аарон-Тейлор Джонсон и Рэйф Файнс.

Постер фильма King’s man: Начало /facebook.com/KingsmanMovie/

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В центре сюжета - сын герцога Оксфордского, который желает работать на благо Англии. И отец помогает ему в этом, рассказывая о шпионской организации, которая должна помочь справиться с масштабной угрозой. И тогда главный герой становится весомой ее частью.

Экшен-фильм King’s man: Начало выйдет на экраны кинотеатров 27 февраля 2020 года.

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