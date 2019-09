Sony снимет блокбастер о злодее Мистерио из Человека-Паука - СМИ

Поделись







Человек-Паук: Вдали от дома /Flickr

Не так давно появилась информация из источников, приближенных к Sony, о том, что студия после того, как отказалась предоставлять в очередной раз права на использование Человека-паука для Marvel, стала планировать новый спин-офф фильмов о ползучем супергерое. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

Читай также: Человек-паук не вернется в киновселенную MARVEL

Лента может стать сольным проектом о злодее Мистерио, которого в Человеке-пауке: Вдали от дома сыграл актер Джейк Джилленхолл. Сообщается, что в ней не рассматривают появление самого Паучка в исполнении Тома Холланда, а кроме этого, картина пока находится на самой ранней стадии разработки.

Стоит отметить, что данная информация может оказаться недостоверной и опровергнутой.

