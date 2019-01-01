Переключиться на мобильную версию

Sony снимет блокбастер о злодее Мистерио из Человека-Паука - СМИ

Студия планирует снять спин-офф фильма Человек-паук: Вдали от дома с Джейком Джилленхоллом
Поделись

Человек-Паук: Вдали от дома
Человек-Паук: Вдали от дома
/Flickr

Не так давно появилась информация из источников, приближенных к Sony, о том, что студия после того, как отказалась предоставлять в очередной раз права на использование Человека-паука для Marvel, стала планировать новый спин-офф фильмов о ползучем супергерое. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

Читай также: Человек-паук не вернется в киновселенную MARVEL

Лента может стать сольным проектом о злодее Мистерио, которого в Человеке-пауке: Вдали от дома сыграл актер Джейк Джилленхолл. Сообщается, что в ней не рассматривают появление самого Паучка в исполнении Тома Холланда, а кроме этого, картина пока находится на самой ранней стадии разработки.

Стоит отметить, что данная информация может оказаться недостоверной и опровергнутой.

Ранее сообщалось о том, что появились новые детали блокбастера Веном 2

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Человек-паук Спин-офф Мистерио Джейк Джилленхолл Человек паук: вдали от дома Sony Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь