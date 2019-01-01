Меч Геральта: Опубликован зрелищный кадр из сериала Ведьмак

Премьера сериала состоится в конце 2019-го года на Netflix

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Ведьмак /Flickr

В Сети опубликовали свежий кадр одного из самых ожидаемых сериалов текущего года, который называется Ведьмак. На снимке изображен Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла, который смотрит вдаль. Однако одной из главных изюминок на нем является именно его меч.

Новый кадр из Ведьмака /Flickr

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Сюжет сериала расскажет о ведьмаке-охотнике на чудовищ по имени Геральт, который странствует по огромному миру, наполненному разными загадочными и волшебными существами, волшебниками, ведьмами и людьми.

Первый сезон сериала Ведьмак от Netflix выйдет в конце 2019-го года. Предположительная дата - 17 декабря.

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