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Кокаиновый Барон /Скриншот из трейлера

26 сентября в прокат выходит фильм "Кокаиновый барон". Данная лента является спин-оффом фильма "Оружейный Барон". Главные роли в картине исполнили Николас Кейдж и Лоуренс Фишборн.

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Однажды в Колумбии самый большой наркокартель терпит колоссальные убытки из-за внутреннего хищения товара. Чтобы узнать кто "крыса", главы картеля решают отправить двух своих самых опытных киллеров по следам предателя, которые приведут героев в самый эпицентр событий. И начинается адская заварушка! Сможет ли кто-нибудь выбраться из нее живым?!

"Эта история вдохновила всю съемочную группу, поскольку она основана на реальном опыте режиссера картины (Майкла Мендельсона), который в свое время принимал участие по ликвидации наркокартелей от лица вооруженных государственных формирований, - комментирует Николас Кейдж. - Было очень здорово снова поработать в команде специалистов, которые выпускают качественный продукт, а также приветствовать новых лиц в данном спин-оффе".

Интересный факт: "Кокаиновый барон" стал дебютной полнометражной режиссерской работой Джейсона Кэбелла.

"Кокаиновый барон" - уже в прокате!

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