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Появились новые детали фантастического экшена Мир Юрского Периода 3

Стало известно, кто присоединился к актерскому составу
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Мир Юрского Периода
Мир Юрского Периода
/Flickr

Совсем недавно состоялась премьера короткометражки Битва в Биг-Рок, которая стала продолжением фильма Мир Юрского Периода 2. На ее спец-показе стало известно о том, что к работе над третьей частью фантастической серии вернутся актеры из культового Парка Юрского Периода.

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Так, сообщается, что в следующем фильме снимутся Лора Дерн и Сэм Нил, которые сыграли в Парке Юрского Периода 3, а также Джефф Голдблюм, снявшийся во втором фильме вышеупомянутой франшизы. Кроме них к своим ролям вернутся Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард.

Лора Дерн и Сэм Нил в Парке Юрского Периода 3
Лора Дерн и Сэм Нил в Парке Юрского Периода 3
/Flickr

Пока неизвестно, о чем будет Мир Юрского Периода 3. Его премьера состоится 10 июня 2021 года. Вторая часть вышла летом 2018.

Ранее сообщалось о том, что появилось первое фото со съемок нового Отряда Самоубийц

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Мир Юрского Периода Парк Юрского Периода Актеры детали экшен фантастика Все теги
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