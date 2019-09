Появились новые детали фантастического экшена Мир Юрского Периода 3

Совсем недавно состоялась премьера короткометражки Битва в Биг-Рок, которая стала продолжением фильма Мир Юрского Периода 2. На ее спец-показе стало известно о том, что к работе над третьей частью фантастической серии вернутся актеры из культового Парка Юрского Периода.

When the whole world's gone prehistoric, you call in the experts. Sam Neill, Laura Dern and Jeff Goldblum are all set to reprise their legendary roles in the third chapter of the @JurassicWorld saga.



