Появились новые детали фантастического экшена Мир Юрского Периода 3

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Мир Юрского Периода /Flickr

Совсем недавно состоялась премьера короткометражки Битва в Биг-Рок, которая стала продолжением фильма Мир Юрского Периода 2. На ее спец-показе стало известно о том, что к работе над третьей частью фантастической серии вернутся актеры из культового Парка Юрского Периода.

When the whole world's gone prehistoric, you call in the experts. Sam Neill, Laura Dern and Jeff Goldblum are all set to reprise their legendary roles in the third chapter of the @JurassicWorld saga.



https://t.co/DOPJ1uZUAt — Amblin (@amblin) 25 сентября 2019 г.

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Так, сообщается, что в следующем фильме снимутся Лора Дерн и Сэм Нил, которые сыграли в Парке Юрского Периода 3, а также Джефф Голдблюм, снявшийся во втором фильме вышеупомянутой франшизы. Кроме них к своим ролям вернутся Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард.

Лора Дерн и Сэм Нил в Парке Юрского Периода 3 /Flickr

Пока неизвестно, о чем будет Мир Юрского Периода 3. Его премьера состоится 10 июня 2021 года. Вторая часть вышла летом 2018.

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