Команда суперзлодеев: Появилось первое фото со съемок нового Отряда Самоубийц

На снимке режиссер и несколько актеров

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Отряд Самоубийц /Flickr

Режиссер Джеймс Ганн, который снимет мягкий перезапуск блокбастера Отряд Самоубийц для Warner и DC, уже вот-вот приступит к рабочему процессу над лентой. А пока кинодел поделился фотографией с подготовки к съемкам.

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На снимке, опубликованном в Instagram, запечатлен сам Ганн, а также некоторые актеры из грядущей ленты - Нэйтан Филлион, Флула Борг, Шон Ганн, Давид Дастмалчян, Даниэла Мелкиор и Нг Мэйлин. "Тусуюсь в выходные с частью команды Отряда самоубийц", - подписан фото постановщик.

Напомним, что новый Отряд Самоубийц выйдет летом 2021-го года. Предыдущая версия, снятая Дэвидом Эйром, вышла в 2016-ом и оказалась провальной.

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