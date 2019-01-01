"Это шедевр": Зрители расхвалили фильм с Тиной Кароль на YouTube
На YouTube состоялась премьера драматической ленты Бывшие, в которой одну из главных ролей сыграла украинская певица Тина Кароль. Работа была представлена еще в начале 2019-го на кинофестивале South Film and Arts Academy Festival в Чили, где была удостоена премии за Лучший короткометражный фантастический фильм, а Кароль наградили за роль в нем.
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Сюжет картины рассказывает о девушке, которая пытается построить отношения с новым возлюбленным. Однако на нее все же оказали влияние прошлые партнеры, которые являются ей в виде фантомов.
Зрители похвалили певицу и актрису, отметив, что талантливый человек талантлив во всем, а сам фильм назвали шедевром, заявив, что посмотрели его на одном дыхании. Фанаты также выразили надежду увидеть Кароль снова в качестве актрисы. Кроме этого, многие прокомментировали, что их настолько впечатлила картина, что даже довела до слез.
Фильм Бывшие от режиссера Евгения Баранова вышел на YouTube-канале Тины Кароль и за несколько часов набрал 29 тысяч просмотров.
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