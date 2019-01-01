Появились впечатляющие кадры блокбастера Терминатор: Темные судьбы

Поделись







Терминатор: Темные судьбы /twitter.com/totalfilm/

Один из самых ожидаемых фильмов 2019-го года Терминатор: Темные судьбы продолжает обзаводиться новыми кадрами и постерами. На этот раз свежие промо-снимки опубликовало издание TotalFilm.

Читай также: Опубликованы зрелищные постеры нового Терминатора

На новых кадрах можно увидеть Сару Коннор, Терминатора Т-800, Rev-9 с отсылкой на Судный день и других героев. Кроме этого, все главные персонажи собрались вместе и на эффектной обложке издания.

Напомним, что новый Терминатор: Темные судьбы выйдет в кинотеатрах Украины уже 31-го октября.

Ранее сообщалось о том, что звезда Терминатора шокировала откровенным признанием