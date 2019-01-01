Возвращение легенды: Сталлоне анонсировал седьмую часть Рокки

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Сталлоне в роли Рокки /Flickr

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне завершил историю Рокки Бальбоа, как основного персонажа серии, в одноименном фильме 2006-го года, который стал уже шестым о легендарном боксере. После этого вышло две части спин-оффа об Адонисе Криде, а вся франшиза, казалось бы, подошла к логическому концу. Однако до ее завершения еще далеко.

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Сам Сталлоне во время промо-кампании боевика Рэмбо: Последняя кровь дал интервью изданию Collider, в котором заявил, что Рокки еще вернется на экраны. По словам актера, у него уже почти закончен сценарий седьмого фильма о боксере. Примечательно, что в нем не будет Крида в исполнении Майкла Б. Джордана. Однако никаких новостей по поводу сюжета пока нет.

Напомним, что фильм Крид 2 вышел в прокат в ноябре 2018-го и при бюджете 50 млн долларов смог заработать 214 млн. Когда выйдет Рокки 7 пока что неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер забавно поиздевался над Сталлоне и Рэмбо 5