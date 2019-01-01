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Проклятие "Мэри" /Пресс-служба

24 сентября в 19:20 в столичном кинотеатре Синема Сити (ТРЦ Ocean Plaza) состоится допремьерный показ-вечеринка фильма "Проклятие "Мэри" от режиссера культовых сериалов "Американская история ужасов" и "Королевы крика" Майкла Гои. Главную роль доверили обладателю премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Гари Олдману. Также в фильме снялись Эмили Мортимер и молодые звезды фильмов "Оно" и "Астрал".

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Гостей премьеры порадует яркая фотозона, красная дорожка, вкусные угощения от сети ресторанов "Сушия" и алкогольные напитки от "AL CAPONE", виски "AVIATOR" и вино "La Cantina". А также Вы встретите любимых звезд шоу-бизнеса и блогеров.

В стоимость билета включено посещение вечеринки и угощения.

Фильм ужасов "Проклятие "Мэри" снял режиссер Майкл Гои, на счету которого 14 успешных сериалов, среди которых «Американская история ужасов», "Королевы крика" и "Болотная тварь". Главные роли сыграли обладатель премии "Оскар" Гари Олдман и Эмили Мортимер.

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Дэвид (Гари Олдман) и Сара (Эмили Мортимер) - супруги, которые переживают не лучшие времена. Они пытаются снова стать ближе друг к другу и возродить утраченную нежность. На все свои сбережения Дэвид решает приобрести старую яхту. Несмотря на непонимание такого решения, Сара поддерживает мужа. Вместе с двумя дочерями семья отправляется на своей новой яхте в путешествие. По словам Дэвида, это путешествие станет первым шагом к новой жизни. В определенном смысле так и произойдет. Чем дальше судно от берега, тем более странные события на нем происходят. Этому нет никакого объяснения, но жуткие странные явления остановить невозможно. С 26 сентября фильм можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Украины.

Подробнее о мероприятии здесь.

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