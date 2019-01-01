Звезду сериала Отчаянные Домохозяйки посадили в тюрьму

Поделись







Фелисити Хаффман с мужем Уильямом Х. Мэйси /Getty Images

Популярная американская актриса Фелисити Хаффман, звезда сериала Отчаянные домохозяйки, в суде Бостона признала свою вину в деле о мошенничестве. Теперь ей придется провести за решеткой 14 дней, заплатить штраф в размере 30 тысяч долларов, а также выполнить 250 часов исправительных работ.

Фелисити Хаффман с мужем Уильямом Х. Мэйси /Getty Images

Читай также: Дублер Милы Йовович подала в суд на создателей Обители Зла из-за травм

Известно, что Хаффман в 2017-ом заплатила 15 тысяч долларов Уильяму Сингеру, руководившему компанией по подготовке к поступлению в университеты. Он должен был помочь дочери актрисы сдать все тесты и поступить в престижное учебное заведение.

Однако в марте 2019-го Министерство Юстиций США сообщило, что Сингер с 2011-го по 2019-ый помог абитуриентам с поступлением в колледжи за взятки. В итоге 50 человек стали обвиняемыми по данному делу, из которых более 30 - родители. Среди них есть еще одна звездная актриса по имени Лори Лафлин, однако ей приговор пока что не вынесли.

Ранее сообщалось о том, что Эштон Кутчер помог посадить в тюрьму маньяка, убившего его экс-девушку