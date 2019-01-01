В Сеть случайно слили дату выхода сериала Ведьмак

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Ведьмак /twitter.com/NXOnNetflix

На официальной страничке в Twitter сервис Netflix 12-го сентября совсем случайно слил дату выхода одного из самых ожидаемых своих сериалов - Ведьмак. Там было сказано, что до премьеры осталось ждать всего лишь 97 дней, а значит, что сериал выйдет уже 17-го декабря. Твит все же удалили, но информация быстро разлетелась по Сети.

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В экранизации романов Анджея Сапковского главную роль сыграл Генри Кавилл. История же расскажет о седовласом охотнике на чудовищ - ведьмаке Геральте из Ривии. По книгам также была создана серия видеоигр The Witcher, последняя из которых носила название Дика Охота.

Стоит отметить, что Netflix уже заказал второй сезон Ведьмака, который будет сниматься в 2020-ом году.

Ранее сообщалось о том, что HBO снимут сериал по Игре Престолов про Таргариенов - СМИ