Дублер Милы Йовович подала в суд на создателей Обители Зла из-за травм

Поделись







Дублер Милы Йовович серьезно пострадала на съемках /Flickr

Дублер Милы Йовович в фильме Обитель зла 6, которую зовут Оливия Джексон, подала в суд на продюсеров картины. Все дело в том, что те не компенсировали полностью ее лечение от полученных на съемках травм. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Читай также: ТОП-5 актеров, которые чуть не погибли на съемках

Оливия рассказала, что должна была сняться в сцене драки, однако в последний момент ей сказали, что ей нужно исполнить опасный трюк на мотоцикле в неподходящую для этого погоду. Она должна была двигаться к камере, которую нужно было вовремя поднять. Однако этого не сделали, а Джексон столкнулась с оборудованием на огромной скорости. В результате дублерша лишилась части щеки, у нее была сломана кость предплечья, а левую руку и вовсе пришлось ампутировать. Врачи также поместили ее в медикаментозную кому.

Оливия Джексон /instagram.com/oliviathebandit/

По ее словам, продюсеры заявляли, что страховка покроет все расходы, однако в итоге заплатили ей всего лишь 33 тысячи долларов. Оливия также поведала, что, когда находилась в коме, создатели ленты обещали ее мужу, что заплатят за все медицинское обслуживание и реабилитацию, но позже они передумали и отозвали предложение.

Ранее сообщалось о том, что опубликован диагноз звезды Джуманджи после ДТП