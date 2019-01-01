Праздничная Дейенерис: Вышел трейлер рождественской комедии с Эмилией Кларк

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Рождество на двоих /Flickr

Эмилия Кларк активно продолжает свою актерскую карьеру после окончания Игры Престолов. И уже новой лентой с ее участием станет комедийно-драматическая праздничная история, вдохновленная музыкой Джорджа Майкла, которая называется Рождество на двоих. В Сети уже появился ее первый трейлер!

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История расскажет о девушке, которая работает в магазине праздничных товаров, выпивает и уже давно не переживает по поводу своей личной жизни. Вот только появление очаровательного парня по имени Том много меняет.

Рождество на двоих выйдет на больших экранах уже 5-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что опубликован отрывок из фильма К Звездам с Брэдом Питтом