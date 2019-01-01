Paramount переснимут культовый боевик Без Лица

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Без лица /Flickr

Киностудия Paramount Pictures решила продолжить современную тенденцию перезапускать популярные фильмы, поэтому запустила в разработку ремейк боевика Джона Ву Без Лица, в котором сыграли Николас Кейдж и Джон Траволта.

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Сообщается, что для участия в ленте пригласят новых актеров, а сценаристом выступит Орен Узил, написавший Мачо и Ботана 2. Кто займет режиссерское кресло - пока неизвестно.

Оригинальный фильм рассказывает об агенте ФБР, который в попытках отомстить за смерть сына соглашается поменять свое лицо на лицо опасного террориста, который находится в коме. Вот только когда тот приходит в сознание, то решает забрать лицо агента. И, поменявшись местами, решение конфликта только усложняется.

Напомним, что боевик Без Лица вышел в 1997-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Disney переснимут один из первых своих мультфильмов