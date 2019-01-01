Опубликован отрывок из фильма К Звездам с Брэдом Питтом

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К Звездам /Скриншот из трейлера

Новый фильм К Звездам с Брэдом Питтом был показан на Венецианском кинофестивале, откуда и получил первые положительные отзывы от критиков. Однако помимо этого в Сети появился отрывок из картины, который длиться две минуты.

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Ролик демонстрирует фрагмент, в котором герой Питта прибывает на Луну, для того, чтобы оттуда отправиться на дальнейшие поиски своего отца. Но там он встречает лунных пиратов, которые похищают людей.

Напомним, что фильм К Звездам выйдет в украинский прокат 19-го сентября.

Ранее сообщалось о том, что Брэд Питт посещал клуб анонимных алкоголиков после развода с Джоли