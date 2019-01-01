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Взрослый ужастик: Вышел трейлер хоррора Доктор Сон по Стивену Кингу

Лента станет продолжением культового Сияния
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Доктор Сон
Доктор Сон
/Скриншот из трейлера

Долгожданный фильм Доктор Сон от студии Warner Bros, который является продолжением культового хоррора Сияние, обзавелся финальным трейлером. В нем главную роль сыграл Юэн МакГрегор, а режиссерское кресло занял Майкл Флэнеган.

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Сюжет расскажет о сыне героя Джека Николсона из Сияния, который страдал от алкоголизма после страшных событий в отеле. Теперь он помогает больным и однажды встречает девочку, которая обладает таинственным даром. И она рассказывает ему о группе людей, которые охотятся за теми, кто обладает тем самым "сиянием".

Лента Доктор Сон выйдет в кинотеатрах уже 7-го ноября.

Ранее сообщалось о том, что Джокер стал лучшим кинокомиксом в истории

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