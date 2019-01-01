Итоги ссоры: Человек-паук не вернется в киновселенную MARVEL

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Человек-паук /Flickr

Несмотря на слухи о том, что Человек-паук в скором времени может снова стать частью киновселенной Marvel, этого все же не произойдет. Такой информацией поделился исполнительный директор студии Sony Тони Винчикерра, который заявил, что для сделки с Disney дверь уже закрыта.

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По его словам, они отлично поработали вместе с Файги (главой студии Marvel), однако заслуга успеха блокбастеров не только его. "У Человека-паука все было хорошо до фильмов-событий, стало только лучше с фильмами-событиями, и теперь, когда у нас есть своя собственная вселенная, он также хорошо будет работать с другими персонажами", - подчеркнул Винчикерра, добавив, что его студия способна все сделать так, как надо.

Человек-паук /Flickr

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Все же и.д. Sony намекнул, что у Паучка есть шансы когда-нибудь вернуться к Marvel. А теперь же персонаж в исполнении Тома Холланда может появится во втором Веноме с Томом Харде или же в Морбиусе, где играет Джаред Лето. Все они входят в киновселенную от Sony, основанную на комиксах о ползучем супергерое.

Напомним, последним фильм об этом герое от Marvel и Sony стал Человек-паук: Вдали от дома, вышедший в прокат этим летом и заработавший более 1 миллиарда долларов.

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