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Офелия /Пресс-служба

10 сентября в 19:20 в кинотеатре "Ультрамарин" (ул. Липковского 1 а) состоится долгожданная премьера уникальной ленты "Офелия", от создателей фильма "Братья Гримм" и "Ключи от всех дверей". Главные роли сыграли: звезда франшизы "Звездные войны" Дейзи Ридли, и номинанты на Оскар Наоми Уоттс и Клайв Оуэн.

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Гостей премьеры порадует оригинальный цветочный декор от компании Flowers Boutique, яркая фотозона, развлекательная программа, вкусные угощения от сети ресторанов "Сушия" и напитки от "INKERMAN". А также Вы встретите любимых звезд и блогеров.

О фильме:

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Главная звезда "Звездных войн" Дейзи Ридли в роли романтической Офелии, которая рассказывает свою правду о принце Гамлете и интриги в Датском королевстве. Мятежи, заговоры и скандалы глазами Офелии!

А что, если история закончилась по-другому?

Не пропустите главную премьеру осени!

Подробнее о мероприятии здесь.

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