Супергеройский сериал Хранители от HBO обзавелся свежими подробностями

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Хранители от HBO /Скриншот из трейлера

Уже вторая по счету экранизация культового графического романа Алана Мура Хранители стала одним из самых многообещающих сериалов от HBO. Теперь же студия объявила дату премьеры этого супергеройского проекта - 20 октября 2019 года.

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Сериал не будет полностью пересказывать события комиксов, а развернется уже после них - в том же альтернативном будущем, где герои в маска оказываются вне закона, а Роршах (один из Хранителей) создал свой собственный культ.

Главные роли в Хранителях сыграли Джереми Айронс, Реджина Кинг, Джин Смарт и другие.

Ранее сообщалось о том, что опубликованы кадры со съемок сериала Сокол и Зимний Солдат от MARVEL