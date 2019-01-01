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"Она вернулась": Шарлиз Терон показа фото со съемок Форсажа 9

Актриса представила свой новый образ
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Форсаж
Форсаж
/Flickr

Съемочный процесс девятой части популярной экшен-франшизы Форсаж сейчас в полном разгаре, а не так давно к работе над фильмом приступила актриса Шарлиз Терон. Она показала свежий кадр, где уже вжилась в обновленный образ своей героини.

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На снимке показана кибертеррористка Сайфер, которая заставила предать семью Доминика Торетто. На этот раз она появится с новой прической. "Она вернулааааась", - прокомментировала фотографию сама Терон.

Сюжет девятого Форсажа держится в секрете. В ленту вернутся многие актеры из серии, включая Вина Дизеля, Мишель Родригес и других. Премьера назначена на 21 мая 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что в девятом Форсаже снимется звезда Стражей Галактики

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