Кинорекорд: Режиссер Отрочества снимет фильм за двадцать лет

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Режиссер Отрочества потратит 20 лет на съемки /Flickr

Популярный режиссер Ричард Линклейтер однажды уже выпустил ленту Отрочество, съемочный процесс которой продлился двенадцать лет. Теперь же он объявил, что экранизирует мюзикл Мы едем, едем, едем, съемки которого теперь растянутся аж на двадцать лет.

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Сюжет мюзикла охватывает многолетний период талантливого композитора Франклина Шепарда, который начинает переживать глубокий внутренний кризис. Главные роли исполнят Бини Фелдштейн, Бен Платт и Блейк Дженнер. По слухам, первая часть большой ленты уже отснята.

Напомним, что предыдущий проект-долгострой от Линклейтера под названием Отрочество вышел в 2014-ом году и получил номинацию на премию Оскар.

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