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Полуголая в деньгах: Дженнифер Лопес перевоплотилась в стриптизершу

Актриса сыграла стриптизершу в новой сексуальной комедии
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Джей Ло
Джей Ло
/Getty Images

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в своем Instagram показала новый откровенный снимок, на котором она предстала на коленях в соблазнительном полуголом наряде, танцующей в окружении мужчин. Кроме этого, там она практически завалена деньгами.

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Таким сексуальным кадром звезда поделилась в грядущему выходу нового фильма с ее участием Стриптизерши. В нем она сыграла одну из главных ролей, а сюжет расскажет о девушках-танцовщицах, которые решили на своих бывших богатых клиентах.

Кроме этого, Джей Ло показала новый короткий тизер картины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARE YOU IN.... #September 13th. 💰#HustlersMovie

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Комедия Стриптизерши выйдет в мировой прокат уже 12-го сентября.

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Дженнифер Лопес Стриптизерши голая Джей Ло комедия кадр тизер Все теги
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