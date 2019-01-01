Жизнь после космоса: Вышел трейлер нового фильма с Натали Портман

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Бледная синяя точка /Скриншот из трейлера

В Сети появился свежий трейлер нового фильма с Натали Портман от режиссера Ноа Хоули, снявшего сериал Фарго и Легион. Его полнометражный дебют называется Бледная синяя точка, а расскажет он о потерянной связи с реальностью после долгого пребывания в космосе.

Постер фильма Бледная синяя точка /Wikipedia

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В центре сюжета - женщина-астронавт, вернувшаяся домой после длительной космической миссии. Дома все идеально, но это мир в ее глазах начинается разрушаться, становясь настоящим кошмаром для нее.

Мировая премьера фантастической драмы Бледная синяя точка состоится уже 11-го сентября.

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