Появились новые подробности о фильме по сериалу Во Все Тяжкие

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Во Все Тяжкие /Flickr

Популярный сериал Во Все Тяжкие закончился еще в 2013-ом году, а немного позже получил спин-офф Лучше звоните Солу об адвокате Соле Гудмане. Однако несколько месяцев назад стало известно, что Винс Гиллиган, создатель оригинала, намеревается снять полнометражную ленту по сериалу, которая его продолжит. Теперь же ее съемки подошли к концу.

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Об этом рассказал Боб Оденкерк, сыгравший Сола Гудмана, в недавнем интервью изданию THR. Он поведал, что сам ждет этот фильм, а также рассказал, что съемочный процесс уже завершился. "С трудом верится, что не вы знаете, что его сняли. Они все сделали. Понимаете, о чем я? Почему об этом никто не знает? Но так и есть. У них отлично получилось сохранить все в тайне", - рассказал актер.

Во Все Тяжкие /Flickr

По существующей информации, в картине будет рассказана история выжившего Джесси Пинкмана, которого снова должен сыграть Аарон Пол (но неизвестно, сыграл ли в итоге). Сам же Уолтер Уайт/Мистер Хайзенберг, на экраны не вернется.

Продолжение сериала Во Все Тяжкие выйдет на Netflix. Точная дата релиза не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что американские критики назвали лучший сериал 2019 года