Звезда Крестного Отца рассказал о сексе с Мэрилин Монро в 15 лет
Популярный актер Джанни Руссо совсем недавно выпустил свою автобиографию, которая называется Голливудский крестный отец: Моя жизнь в мафии и кино. В ней он поведал много фактоф из своей жизни, а также поведал, что потерял девственность в 15 лет с легендой кино Мэрилин Монро.
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Руссо признался, что познакомился со знаменитой актрисов, попав в ее отельный номер. Там он увидел Монро в одном белом полотенце, а в ее руках был бокал шампанского. По словам актера, она сбросила с себя все, а он от неожиданности закрыл глаза.
"Мое сердце готово было вырваться из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило", - добавил он. Кроме этого, Джанни подчеркнул, что провел с Мэрилин в постели все выходные, после чего отправился на съемку, однако на этом их отношения не были закончены.
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Также Руссо в этой же книге выразил свое предположение о том, что Мэрилин Монро была убита не без помощи брата Джона Кеннеди, который не хотел, чтобы общественность узнала о романе президента США и актрисы.
Напомним, что актер Джанни Руссо начал свою карьеру в кино с роли Карло Рицци в трилогии Крестный Отец.
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