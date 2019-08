"Кровь, брань и обнаженка": Хоррор по Стивену Кингу получил взрослый рейтинг 18+

Долгожданная и многообещающая экранизация романа Стивена Кинга Доктор Сон, который является продолжением культового Сияния, получить взрослый рейтинг R (18+). Эту информацию подтвердил и режиссер картины Майкл Флэнеган.

Читай также: Опубликован эффектный трейлер боевика Под водой с Кристен Стюарт

Постановщик написал у себя в Twitter, что в хорроре Доктор Сон будет "пугающее и жестокое содержание, изображение крови, нецензурной лексики, обнаженных тел и сцен употребления наркотиков".

DOCTOR SLEEP has officially been rated R by the MPAA for “disturbing and violent content, some bloody images, language, nudity, and drug use.” Sounds about right...