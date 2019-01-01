"Кровь, брань и обнаженка": Хоррор по Стивену Кингу получил взрослый рейтинг 18+

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Доктор Сон /Кадр из фильма

Долгожданная и многообещающая экранизация романа Стивена Кинга Доктор Сон, который является продолжением культового Сияния, получить взрослый рейтинг R (18+). Эту информацию подтвердил и режиссер картины Майкл Флэнеган.

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Постановщик написал у себя в Twitter, что в хорроре Доктор Сон будет "пугающее и жестокое содержание, изображение крови, нецензурной лексики, обнаженных тел и сцен употребления наркотиков".

DOCTOR SLEEP has officially been rated R by the MPAA for “disturbing and violent content, some bloody images, language, nudity, and drug use.” Sounds about right... — Mike Flanagan (@flanaganfilm) 21 серпня 2019 р.

Лента расскажет о событиях, которые происходили спустя 30 лет после того, что произошло в жутком отеле в ужастике Сияние. Дэнни, сын главного героя, до сих пор пытается забыть произошедшее там, запивая все алкоголем. Он позже бросил пить и стал помогать людям, но однажды встретил девочку, обладающую неким таинственным даром, за которой ведут охоту.

В хорроре Доктор Сон снялись Ребекка Фергюсон и Юэн МакГрегор. Премьера назначена на 7-ое октября 2019-го года.

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