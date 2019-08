В блокбастере Тор 4 появятся Стражи Галактики - СМИ

Поделись







Тор и Стражи Галактики /Flickr

Четвертая часть фильмов о Торе, которая носит подназвание Гром и любовь, все больше обрастает новыми подробностями. На этот раз издание We Got This Covered рассказало о персонажах из киновселенной Marvel, которые появятся в грядущем блокбастере.

Сообщается, что в самом начале ленты бог грома появится на корабле Стражей Галактики, на котором он и улетел в космос в конце четвертых Мстителей. Сами же Стражи также появятся на экране, однако их нахождение в блокбастере ограничится лишь небольшим камео. Стоит отметить, что эта информация является неподтвержденной и может быть опровергнута.

Напомним, что в ленте также вернется Джейн Фостер (Натали Портман), которая станет Женщиной-Тором. Ранее также появился слух о том, что кроме нее появится и Локи, и, возможно, в фильме сыграет Райан Гослинг. Режиссерское кресло снова занял Тайка Вайтити.

Блокбастер Тор 4: Любовь и гром увидит свет 3 ноября 2021 года.

