"Надень счастливое лицо": Опубликованы эффектные кадры из фильма Джокер

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Джокер /Flickr

Многообещающий фильм Джокер от Warner и DC, в котором будет многое от классических гангстерских драм, обзавелся новыми свежими кадрами. Главную роль в ленте сыграл Хоакин Феникс, а также в ней снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц и Марк Мэрон.

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На одном из снимков изображен Артур Флек (реальное имя Джокера по фильму), на втором также он, уже перевоплотившийся в знаменитого злого клоуна с грустью смотрит в свое отражение, а на зеркале красуется надпись: "Надень счастливое лицо". На третьем снимке показана Софи Дюмонд, которую сыграла Зази Битц.

Напомним, лента Джокер выйдет в украинский прокат 3-го октября.

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