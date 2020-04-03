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Стало известно название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Юбилейная лента получила официальное название
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Бонд 25
Бонд 25
/twitter.com/007

Двадцать пятая часть знаменитой серии шпионский боевиков о Джеймсе Бонде продолжает обзаводиться новыми промо-материалами. На этот раз создатели опубликовали официальное название новой ленты с Дэниэлом Крэйгом - Нет времени умирать (No Time to Die).

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Такой информацией поделились в социальных сетях, посвященных грядущему фильму. Кроме этого был представлен короткий видеоролик, в котором агент 007 в черно-белых тонах идет в кадре, а после - смотрит в объектив камеры.

Напомним, что Бонд 25 или же Нет времени умирать выйдет на экранах кинотеатров 9 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что появились фото и видео со съемок Джеймса Бонда 25

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Джеймс Бонд Агент 007 Бонд25 Дэниэл Крэйг Все теги
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