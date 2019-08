Стало известно название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Двадцать пятая часть знаменитой серии шпионский боевиков о Джеймсе Бонде продолжает обзаводиться новыми промо-материалами. На этот раз создатели опубликовали официальное название новой ленты с Дэниэлом Крэйгом - Нет времени умирать (No Time to Die).

Такой информацией поделились в социальных сетях, посвященных грядущему фильму. Кроме этого был представлен короткий видеоролик, в котором агент 007 в черно-белых тонах идет в кадре, а после - смотрит в объектив камеры.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s