Киану Ривз вернется к роли Нео в новой Матрице

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Матрица /Flickr

Долгожданное возвращение Матрицы на экраны, о котором так много говорили в последнее время, теперь официально запущено в производство. Об этом сообщает издание Variety, уточняя что полноценная работа над картиной будет начата в начале 2020-го года.

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Срежиссирует и напишет новую картину одна из постановщиц оригинальной Матрицы - Лана Вачовски. "Мы невероятно рады вернуться в Матрицу вместе с Ланой. Она - настоящий визионер и подлинный творец-кинематографист", - заявил глава Warner Bros. Тоби Эммерих. Кроме этого, всех фанатов ждет сюрприз - Киану Ривз вернется в фильме в роли Нео, а Кэри-Энн Мосс снова сыграет Тринити.

Сюжет новой Матрицы пока неизвестен, так же, как и дата ее выхода.

Ранее сообщалось о том, что Киану Ривз шокировал поклонников новым образом