В девятом Форсаже снимется звезда Стражей Галактики

Поделись







Майкл Рукер в Стражах Галактики /Flickr

Девятый фильм популярной гоночной экшен-франшизы Форсаж начали снимать не так давно, а сейчас стало известно, что лента пополнилась еще одним актером - Майклом Рукером, который является звездой Стражей Галактики.

Майкл Рукер /Getty Images

Читай также: Появился кадр со съемок блокбастера Форсаж 9

Рукер сыграет в боевике парня по имени Бадди, однако кроме этого больше никакой информации о его герое нет. Также неизвестны сюжетные детали девятой части, которую снимет Джастин Лин, уже работавший над данной франшизой. В картине также снимаются Вин Дизель, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Мишель Родригес и другие.

Премьера боевика Форсаж 9 состоится 21-го мая 2020-го года. Прямо в сейчас в украинском прокате идет спин-офф серии, который называется Хоббс и Шоу.

Ранее сообщалось о том, что появились возможные сюжетные детали Стражей Галактики 3