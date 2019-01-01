Переключиться на мобильную версию

В девятом Форсаже снимется звезда Стражей Галактики

Актер Майкл Рукер получил роль в новом фильме гоночной франшизы
Поделись

Майкл Рукер в Стражах Галактики
Майкл Рукер в Стражах Галактики
/Flickr

Девятый фильм популярной гоночной экшен-франшизы Форсаж начали снимать не так давно, а сейчас стало известно, что лента пополнилась еще одним актером - Майклом Рукером, который является звездой Стражей Галактики.

Майкл Рукер
Майкл Рукер
/Getty Images

Читай также: Появился кадр со съемок блокбастера Форсаж 9

Рукер сыграет в боевике парня по имени Бадди, однако кроме этого больше никакой информации о его герое нет. Также неизвестны сюжетные детали девятой части, которую снимет Джастин Лин, уже работавший над данной франшизой. В картине также снимаются Вин Дизель, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Мишель Родригес и другие.

Премьера боевика Форсаж 9 состоится 21-го мая 2020-го года. Прямо в сейчас в украинском прокате идет спин-офф серии, который называется Хоббс и Шоу.

Ранее сообщалось о том, что появились возможные сюжетные детали Стражей Галактики 3

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Форсаж Форсаж 9 Стражи Галактики Хоббс и Шоу Майкл Рукер Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь