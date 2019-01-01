Переключиться на мобильную версию

Утреннее шоу: Вышел трейлер сериала с Дженнифер Энистон и Стивом Киреллом

Премьера новинки состоится на стриминг-сервисе Apple
Поделись

Утреннее шоу
Утреннее шоу
/Скриншот с видео на YouTube

В Сети появился дебютный трейлер многообещающего сериала Утреннее шоу, в котором снялись звезды крупного калибра - Дженнифер Энистон, Стив Карелл и Риз Уизерспун. Новинка снята для стримингового сервиса Apple TV+, который будет запущен в ближайшее время.

Читай также: Новый Беверли-Хиллз 90210 побил рекорд FOX

Действие сериала развернется вокруг мира утренних телешоу, которые ежедневно смотрит вся Америка. Главные героини - женщины, которые переживают не лучший период, как в карьере, так и в своей личной жизни.

Сериал Утреннее шоу выйдет в 2019-ом году, точная дата пока не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что комедия с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон побила рекорд по просмотрам

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Сериалы трейлер Утреннее шоу Дженнифер Энистон Риз Уизерспун Стив Карелл Apple сериал Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь