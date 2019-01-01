Сценарист Чернобыля посочувствовал создателям российского сериала

Поделись







Чернобыль /Flickr

Создатель и сценарист популярного сериала от HBO Чернобыль Крэйг Мэйзин совсем недавно высказал свое мнение по поводу готовящегося российского сериала-ответа про данную катастрофу. Он выразил сочувствие творческой команде проекта, отметив что он с ними находится в одном бизнесе.

Читай также: Самые заметные киноляпы в сериале Чернобыль

Мэйзин рассказал, что снимать сериалы - это всегда нелегкий труд. "Что бы ни происходило с политикой, Путиным, его правительством, в глубине души я всегда буду симпатизировать тем, кто решается на эту работу, - отметил он, - даже если задача русского сериала - очернение нашей работы или пропаганда лживой версии истории".

Кроме этого, кинодел посочувствовал коллегам, которых осмеяли и раскритиковали в России. "Я бы хотел позвать этих ребят на ланч и сказать, что знаю, каково это, что мы с ними в одном бизнесе", - резюмировал Мэйзин.

Напомним, что мини-сериал Чернобыль от HBO вышел в мае этого года и состоит из пяти эпизодов.

Ранее сообщалось о том, что cценарист Чернобыля признался, почему в сериале исказили факты