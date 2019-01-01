"Было приятно": Тарантино расхвалил отсылки на его фильмы в MARVEL

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Отсылки на Тарантино в MARVEL /Flickr

Не так давно стало известно, что знаменитый режиссер Квентин Тарантино, готовясь к финальным Мстителям, пересмотрел все фильмы из франшизы Marvel. Кроме того, что он назвал Тора 3 любимой лентой из серии, он также отметил и отсылки на свои киноработы в некоторых блокбастерах.

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Так, Тарантино обрадовался тому, что в Капитане Марвел и Первом Мстителе: Другая война есть очевидные "пасхалки" на его шедевры. Он отметил, что первый комментарий, который он когда-либо читал, был в колонке SoapBox от Стэна Ли. "Неожиданно мою вселенную начали цитировать в киновселенной Marvel. Было приятно", - рассказал режиссер.

Стоит отметить, что в Капитане Марвел создатели отсняли сцену, в которой Талос потягивает напиток из бумажного стакана, что отсылает зрителя к Мистеру Блондину их Бешеных Псов. К слову, сценаристы приблизили его и по характеру.

Отсылка на Тарантино /Flickr

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А вот в Другой Войне отсылка менее заметная - там есть сцена с надгробием Ника Фьюри, на которой красуется цитата пророка Иезекииля из книги 25, стиха 17 "Путь Праведника". Именно всю ее цитировал Джулс в Криминальном чтиве. Примечательно, что обоих персонажей сыграл Сэмюэл Л. Джексон.

Отсылка на Тарантино /Flickr/Кадр из фильма Первый Мститель: Другая война

Первый Мститель: Другая война вышел в 2014-ом году, а Капитан Марвел - в 2018-ом.

Ранее сообщалось о том, что конфликт дочери Брюса Ли и Тарантино набрал оборотов