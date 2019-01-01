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"Арья убьет Серсею": Звезда Игры Престолов рассказала о своей идеальной концовке

Софи Тернер поделилась своим видением финала сериала
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Софи Тернер в роли Сансы Старк
Софи Тернер в роли Сансы Старк
/Flickr

Популярная актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в сериале Игра Престолов, совсем недавно дала интервью изданию The Wrap, в котором рассказала об отношении к фанатам, а также о собственном видении концовки сериала.

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Актриса призналась, что отнеслась с большой страстью к окончанию сюжетной линии своей героини, а также обрадовалась ему. Но кроме этого, она рассказала и о том, каким сама видела финал: "Я думала, что Арья убьет Серсею. И мне бы хотелось увидеть воссоединение Сансы и Серсеи или Арьи и Серсеи. Но было так много способов закончить историю".

Софи Тернер
Софи Тернер
/Getty Images

Софи Тернер также отреагировала на критику фанатов, назвав их преданными, а также подчеркнула, что не может их винить за бурную реакцию, отметив, что наибольшее количество сил и энергии было потрачено именно на финальный сезон.

Напомним, что сериал Игра Престолов от HBO закончился в мае 2019-го.

Ранее сообщалось о том, что американские критики назвали лучший сериал 2019 года

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