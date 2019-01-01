Скандальный Шайя ЛаБаф снимется вместе с Робертом Де Ниро

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ЛаБаф и Де Ниро /Getty Images

Знаменитый и скандально известный голливудский актер Шайа ЛаБаф пережил довольно необычный и кризисный период в своей актерской карьере. Однако теперь он возвращается на экраны, а в одном из новых проектов снимется вместе с легендарным Робертом Де Ниро.

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По данный издания Empire, проект носит название После изгнания и станет тяжелой драмой, основанной на реальных событиях. В центре сюжета - молодой человек, освободившийся из тюрьмы, где провел срок за убийство человека во время ограбления. Теперь он хочет вернуться к прежней жизни, попутно пытаясь вместе со своим отцом спасти младшего брата из мира криминала.

Начало съемок ленты запланировано на октябрь 2019-го в Филадельфии. Дата выхода пока не объявлена.

Стоит отметить, что увидеть Шайя ЛаБафа можно будет в ленте Лапочка, где рассказана его биография. Она выйдет уже 8-го ноября.

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