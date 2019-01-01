"Работал одну ночь": ДиКаприо рассказал о своей самой стыдной роли

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Леонардо ДиКаприо /Getty Images

Знаменитый 44-летний актер Леонардо ДиКаприо, с участием которого уже 15-го августа в прокат выходил лента Однажды в Голливуде, совсем недавно признался о фильме, за роль в котором ему до сих пор стыдно. Об это сообщает издание The New York Post.

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Известно, что актер снялся со своим близким другом Тоби Магуайром вместе в ленте Кафе Донс Плам 2000-го года. В проекте они приняли участие на рассвете своей карьеры и согласились из-за неопытности, а теперь же оба не хотят, чтобы зрители не видели эту ленту.

"Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?", - признался ДиКаприо.

Фильм Кафе Донс Плам вышел в 2000-ом году. В центре сюжета - группа молодых людей, которые проводят свободное время в одноименном заведении, часто пребывая в компании различных девушек. Она была снята за шесть дней, а в данный момент запрещена к показу в США и Канаде.

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