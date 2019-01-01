На сеансе фильма Однажды в Голливуде в России умер зритель

Поделись







Однажды в Голливуде /Flickr

Девятый фильм Квентина Тарантино под названием Однажды в Голливуде стартовал в российском прокате на неделю раньше украинского - 8-го августа. Однако кинопоказы не обошлись и без инцидентов, ведь уже 12-го августа в одном из кинотеатров Москвы произошла трагедия.

Читай также: В фильме Однажды в Голливуде от Тарантино обнаружили киноляп

Сообщается, что 63-летний зритель прям во время кинопоказа пожаловался на плохое самочувствие администратору кинотеатра, который вызвал скорую помощь. Однако еще до приезда медиков тот скончался. "По предварительным данным, у мужчины отказало сердце", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что картина Однажды в Голливуде стартует в Украине уже с 15-го августа.

Ранее сообщалось о том, что Тарантино рассказал о любимом советском фильме