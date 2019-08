Disney переснимут один из первых своих мультфильмов - СМИ

Поделись







Бэмби /Flickr

Вслед за Дамбо, Аладдином, Королем Львом и многими другими классическими анимационными лентами, которые получили киноадаптацию от Disney, собственным ремейком может обзавестись и Бэмби, ставший пятый полнометражным мультфильмом студии.

Как сообщает изданием We Got This Covered, диснеевские боссы планируют применить ту же технологию, что и Джон Фавро в Короле Льве. Стоит отметить, что на возможное решение переснять очередную историю о животных могло повлиять то, что новый Король Лев всего за месяц собрал в прокате более 1,3 миллиардов долларов.

Напомним, что пятый диснеевский мультфильм Бэмби, в котором речь идет олененке, живущем в лесу со своими друзьями, вышел в далеком 1942-ом году. По слухам, киноадаптациями также могут обзавестись ленты Геркулес, Великий мышиный сыщик и Черный котел.

Ранее сообщалось о том, что Disney снимут ремейки фильмов Один дома и Ночь в музее