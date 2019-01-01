Звезда Беверли-Хиллз 90210 призналась, почему согласилась на роль в перезапуске

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Беверли-Хиллз 90210 /Скриншот с YouTube

Продолжение культового сериала Беверли-Хиллз 90210 уже вышло на экраны с первой серией, а также со знакомыми из 90-ых героями. Актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая одну из главных ролей, все же призналась, что не хотела сниматься в проекте изначально.

Шеннен Доэрти /Getty Images

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По словам актрисы, она не была против новинки, однако знала, что сериал станет успешным и без нее, ведь ей не хотелось в нем участвовать. Однако передумать ее заставила внезапная смерть Люка Перри, который сыграл в оригинале и был ее коллегой по съемочной площадке.

"Я чувствовала, что участие в новом Беверли-Хиллз 90210 будет лучшей возможностью почтить память Люка… Это удивительное путешествие стало исцеляющим после потери человека, который так много значит для всех нас", - резюмировала Шеннен Доэрти.

Напомним, что первая серия нового Беверли-Хиллз 90210 вышла на FOX уже 7-го августа.

Ранее сообщалось о том, что в Сети показали заставку из нового Беверли-Хиллз 90210