Премьера скандального триллера Охота отменена после массовых расстрелов в США

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Охота /Кадр из фильма

Триллер Охота от студии Universal Pictures, в котором снялись Эмма Роберт и Хилари Суонк, не выйдет в мировой прокат. Релиз был отменен из-за негативных реакций, связанных с тем, что лента, в которой речь идет о незнакомцах, ставших целью богачей в глухом лесу, должна была выйти сразу после инцидентов, связанных с применением оружия в публичных местах в США.

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Серия случаев, когда люди начинали стрельбу в местах скопления людей, обрела огромный резонанс не только в Америке, но и во всем мире. Сама же студия Universal заявила, что продолжит поддержку молодых и смелых режиссеров, однако остановила рекламную кампанию Охоты и ее последующий релиз, посчитав их неуместными. "Мы понимаем, что сейчас неподходящее время выпускать эту картину", - подчеркнули представители студии.

Кроме этого, еще не вышедшую картину раскритиковал президент США Дональд Трамп. Тот заявил, что по сюжету жертвами выступают представители рабочего класса и члены консервативной партии, а охотятся на них представители либеральной элиты. Именно это и стало причиной его негодования в Twitter.

Охота должна была выйти 27-го сентября. Теперь же неизвестно, доберется она до кинотеатров или же будет представлена на стриминговых сервисах.

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