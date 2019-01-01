Ален Делон оказался в больнице после инсульта

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Ален Делон пережил инсульт /Getty Images

Всемирно известный французский актер Ален Делон еще три недели назад оказался в больнице из-за ухудшенного состояния здоровья. Как оказалось, он пережил инсульт с легким кровоизлиянием в мозг. Об этом рассказал его сын Энтони изданию France Press.

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Известно, что 83-летнему Делону была сделана операция в Париже, после чего в течение трех недель он находился на курсах интенсивной терапии. Сейчас же актер восстанавливается в одной из клиник Швейцарии. Сообщается, что его состояние стабильно.

Напомним, что одним из последних фильмов, в котором сыграл Ален Делон, стал Астерикс на Олимпийских играх 2008-го года.

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