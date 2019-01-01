Новый образ: Джаред Лето станет кровавым серийным убийцей - СМИ

Актер может сыграть в новом триллере от Warner Bros

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Джаред Лето /Getty Images

Популярный голливудский актер, обладатель премии Оскар и солист группы 30 seconds to Mars Джаред Лето в данный момент ведет переговоры о своем участии в грядущей ленте Мелочи от Warner Bros. К работе над ней уже присоединились оскароносные Рами Малек и Дензел Вашингтон.

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Как сообщает издание Variety, Лето планирует воплотить на экране роль серийного убийцы, за которым ведут охоту шерифы из Калифорнии. Режиссерское кресло займет Джон Ли Хэнкок, а съемочный процесс должен начаться осенью этого года.

Напомним, что Джаред Лето также снимается в ленте Морбиус. Живой вампир от Sony и Marvel, а последним вышедшим фильмом с его участием является Аутсайдер 2017-го года.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето показал анимированный кадр в образе вампира из MARVEL