Новый образ: Джаред Лето станет кровавым серийным убийцей - СМИ
Популярный голливудский актер, обладатель премии Оскар и солист группы 30 seconds to Mars Джаред Лето в данный момент ведет переговоры о своем участии в грядущей ленте Мелочи от Warner Bros. К работе над ней уже присоединились оскароносные Рами Малек и Дензел Вашингтон.
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Как сообщает издание Variety, Лето планирует воплотить на экране роль серийного убийцы, за которым ведут охоту шерифы из Калифорнии. Режиссерское кресло займет Джон Ли Хэнкок, а съемочный процесс должен начаться осенью этого года.
Напомним, что Джаред Лето также снимается в ленте Морбиус. Живой вампир от Sony и Marvel, а последним вышедшим фильмом с его участием является Аутсайдер 2017-го года.
Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето показал анимированный кадр в образе вампира из MARVEL