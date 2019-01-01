Стала известна причина смерти 20-летней звезды Disney Кэмерона Бойса

Поделись







Кэмерон Бойс страдал от эпилепсии /Getty Images

Молодой американский актер, модель и певец Кэмерон Бойс, который прославился благодаря различным шоу от Disney, ушел из жизни 7-го июля в возрасте 20 лет. Как комментировали его родственники, случившееся стало причиной болезни.

Читай также: Вышел трейлер фильма о рэпере XXXTENTACION

Теперь же стала известна официальная причина трагедии - жизнь парня оборвалась из-за массивного эпилептического припадка. Данную информацию обнародовал Департамент Медицинского осмотра Лос-Анджелеса. К слову, эпилепсию у Бойса обнаружили три года назад, а сильные приступы случались с актером довольно часто.

Кэмерон Бойс снялся в нескольких голливудских фильмах, в том числе и в комедии Одноклассники с Адамом Сэндлером. Одним из последних проектов с его участием стало шоу Наследники 2 от Disney.

Ранее сообщалось о том, что в Америке во время съемок расстреляли рэпера Bankroll Gambino