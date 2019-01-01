Король Лев заработал миллиард долларов в мировом прокате

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Король Лев собрал миллиард /Flickr

2019-ый год стал для студии Disney очень успешным, ведь они недавно за семь месяцев побили годовой рекорд по кассовым сборам, а уже вышедшие картины показали высокий результат, как в прокате, так и по оценкам зрителей. Теперь и новый Король Лев пополнил список фильмов-миллиардеров текущего года.

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Мировые сборы киноадаптации Короля Льва за 19 дней перешагнули отметку в 1 миллиард долларов. Это уже четвертый диснеевский фильм от Disney в этом году, который достиг такого результата. До этого миллиард (и больше) удалось заработать блокбастеру Мстители: Финал, Капитану Марвел и Аладдину. Впрочем, и Человек-Паук: Возвращение домой входит в их список, но, стоит отметить, что эта супергеройская лента была разработана в сотрудничестве со студией Sony.

Напомним, что фильм Король Лев вышел в украинский прокат 18-го июля. Его бюджет составил 260 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что Disney установили мировой рекорд по кассовым сборам